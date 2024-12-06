И.о. мэра Самары вручил награды волонтерам движения «САМБАТ»

В Самаре накануне памятной даты наградили волонтеров движения «САМБАТ». В торжественном мероприятии принял участие исполняющий обязанности мэра Иван Носков и заместитель председателя Совета ветеранов СВО Марат Милюков.
Иван Носков вручил нагрудные знаки и грамоты за активное участие и вклад в оказание помощи военнослужащим волонтерам движения «САМБАТ». Общественную организацию создали Виктор и Юлия Романовы. Штаб расположен на улице Кабельной, 45Б. В нем собирают и сортируют гуманитарную помощь, а также плетут маскировочные сети и делают сухой «душ» для военнослужащих.
На данный момент движение нуждается в парафине для изготовления окопных свечей, а также в компонентах для оказания первой помощи и медицинских препаратах. Жители смогут помочь собрать необходимые товары для посылки на фронт.