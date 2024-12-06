И.о. мэра Самары вручил награды волонтерам движения «САМБАТ»

Иван Носков вручил нагрудные знаки и грамоты за активное участие и вклад в оказание помощи военнослужащим волонтерам движения «САМБАТ». Общественную организацию создали Виктор и Юлия Романовы. Штаб расположен на улице Кабельной, 45Б. В нем собирают и сортируют гуманитарную помощь, а также плетут маскировочные сети и делают сухой «душ» для военнослужащих.