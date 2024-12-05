Генерал США призвал мобилизовать украинцев с 18 лет

Украине следует снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18−19 лет, заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью «Громадське».
«Честно говоря, когда я несколько лет назад впервые услышал, что Украина не мобилизует молодежь для борьбы с российской агрессией, то был удивлен. На мой взгляд, призывной возраст на Украине слишком высок. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла использовать такую возможность», — сказал Ходжес.
Генерал признал, что уважает и понимает стремление украинских властей оберегать молодых людей от участия в боевых действиях и назвал это нормальным, однако отметил, что ВСУ все равно нуждается в бойцах. Он предложил Киеву активнее призывать женщин, а также сделать все, чтобы украинцы были уверены в полном обучении и вооружении новобранцев перед попаданием на фронт.
Всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет, военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
Правительство должно завоевать доверие украинцев, чтобы те знали: служба в ВСУ — «не билет в один конец», жизни военных ценят и берегут, призвал Ходжес. Он процитировал своего украинского друга, назвавшего советскую армию «тюремной», поскольку «жизнь солдата в армии в то время ничем не отличалась от тюрьмы».
«Я живу в Германии, и здесь много украинцев, я вижу их всюду. Это неправильно. Здесь должны быть только те, кто не может помочь Украине бороться. Но опять же это работа украинского правительства — заслужить доверие украинцев и убедить в том, что их помощь сейчас крайне нужна, а их жизнь имеет наивысшую ценность для государства», — резюмировал генерал.
Снизить минимальный возраст порог сразу на семь лет предлагают Украине власти США. По оценкам Киева, ВСУ нуждаются в 160 тыс. новобранцах, Вашингтон придерживается более пессимистичных оценок в связи с продвижением российских войск. Украине предстоит принять сложные решения относительно мобилизации, но эти шаги необходимы, считает госсекретарь Энтони Блинкен.
Киев считает, что главная проблема ВСУ — не недостаток служащих, а нехватка оружия для них. В октябре украинский президент Владимир Зеленский говорил, что не видит причин для подобных изменений и делать «сейчас это опасно», а на выступлении в Верховной раде в ноябре он подчеркнул, что снижение возрастного порога не планируется.
По сведениям «Страны», нежелание мобилизовать молодежь связано с высокой вероятностью прекращения конфликта после инаугурации президента США Дональда Трампа (состоится 20 января), из-за чего в новобранцах пропадет необходимость, а действующие власти не потеряют одобрение граждан. Источник издания предупредил, что если ожидания не оправдаются и конфликт не прекратится, то власти решатся на такой шаг, «найдя сотни причин, чтобы пояснить изменение позиции».