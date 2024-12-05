Генерал США призвал мобилизовать украинцев с 18 лет

«Я живу в Германии, и здесь много украинцев, я вижу их всюду. Это неправильно. Здесь должны быть только те, кто не может помочь Украине бороться. Но опять же это работа украинского правительства — заслужить доверие украинцев и убедить в том, что их помощь сейчас крайне нужна, а их жизнь имеет наивысшую ценность для государства», — резюмировал генерал.