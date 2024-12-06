«Дорогие румыны, в эти выходные мы снова идем на избирательные участки. Я буду голосовать за Елену Ласкони, потому что она искренняя, и я чувствую, что она любит Румынию», — написала на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Санду, которая обладает гражданствами Молдавии и Румынии.