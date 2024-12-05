Хинштейн назначен врио губернатора Курской области

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«В связи с заявлением губернатора Курской области Смирнова А. Б. о досрочном прекращении полномочий постановляю назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Незадолго до этого президент провел встречу с Хинштейном. Путин подчеркнул, что в Курской области востребовано кризисное управление, а после освобождения территории надо будет многое сделать для ее восстановления.
«Самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются, — и в текущем режиме, и в ближайшем будущем», — подчеркнул президент.
Хинштейн, в свою очередь, сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.
«Для меня это большая честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен, поэтому со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи», — сказал он.
Хинштейн подчеркнул, что понимает, насколько непростая ситуация сложилась в регионе. По его словам, необходимо сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть одной большой страны.