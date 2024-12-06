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Смольный планирует помочь многодетным семьям с выплатой ипотеки

Однако для этого нужно соблюсти ряд условий.

Источник: Комсомольская правда

Власти Северной столицы планируют помочь выплатить ипотеку семьям с тремя и более детьми. Однако, чтобы получить поддержку от Смольного, нужно будет соблюсти ряд условий. Соответствующие постановление о планах оказывать поддержку семьям Петербурга опубликовали на портале Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

— Право на меру социальной поддержки имеют россияне, проживающие в Петербурге, у которых родились третий ребенок или последующие дети в период с 1 января 2025 года. Мера социальной поддержки предоставляется выплаты по ипотеке суммой не более 550 тысяч рублей, — говорится в тексте документа.

Воспользоваться такой возможностью можно будет только один раз. Семьям важно учесть, что не будут учитываться дети без российского гражданства, а также иметь права на детей. Петербуржцы, которые уже воспользовались всеми мерами господдержки не смогут получить поддержку от властей города.

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