Смольный планирует помочь многодетным семьям с выплатой ипотеки

Воспользоваться такой возможностью можно будет только один раз. Семьям важно учесть, что не будут учитываться дети без российского гражданства, а также иметь права на детей. Петербуржцы, которые уже воспользовались всеми мерами господдержки не смогут получить поддержку от властей города.