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Пентагон намерен сделать все возможное для помощи Украине до ухода Байдена

По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Патрика Райдера, у Минобороны США осталось $6,8 млрд для Киева по линии механизма PDA и $2,2 млрд по линии инициативы содействия безопасности Украины.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США намерено сделать все возможное, чтобы использовать все выделенные на военную поддержку Украины средства до окончания срока полномочий администрации действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

«Мы получили от Белого дома указание сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и использовать все имеющиеся у нас полномочия. И мы делаем именно это», — сказал он.

Райдер также подтвердил, что у Пентагона осталось $6,8 млрд для Киева по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority) и $2,2 млрд по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).