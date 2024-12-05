Пентагон намерен сделать все возможное для помощи Украине до ухода Байдена

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США намерено сделать все возможное, чтобы использовать все выделенные на военную поддержку Украины средства до окончания срока полномочий администрации действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.
«Мы получили от Белого дома указание сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и использовать все имеющиеся у нас полномочия. И мы делаем именно это», — сказал он.
Райдер также подтвердил, что у Пентагона осталось $6,8 млрд для Киева по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority) и $2,2 млрд по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).