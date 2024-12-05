Что известно о врио губернатора Курской области Александре Хинштейне

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 декабря 2024 года указом президента РФ врио губернатора Курской области назначен Александр Хинштейн, до этого занимавший пост председателя комитета Госдумы по информационной политике.
Александр Евсеевич Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве.
В 2001 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 2007 году — Московский университет МВД России по специальности «правоведение». Прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе подготовки управленческих кадров президентского резерва (2013).
С 1991 года был внештатным сотрудником газеты «Московский комсомолец», с 1992 по 2003 год — штатным журналистом издания (корреспондент службы информации, обозреватель отдела политики), политическим обозревателем при главном редакторе «Московского комсомольца» Павле Гусеве.
С сентября 1999 года по декабрь 2002 года — автор и ведущий еженедельной информационно-публицистической программы «Секретные материалы» на канале ТВЦ.
Получил известность благодаря своим громким журналистским расследованиям в сфере коррупции.
19 декабря 1999 года баллотировался от группы избирателей в Государственную думу РФ III созыва по Орехово-Борисовскому одномандатному округу № 197 (Москва). По итогам голосования занял второе место с результатом 16,13% (депутатом от округа стал бывший директор Федеральной пограничной службы РФ Андрей Николаев, 17,90%).
В 2003—2007 годах — депутат Госдумы РФ IV созыва. 7 декабря 2003 года был избран по Семеновскому одномандатному округу № 122 (Нижегородская область). Баллотировался как самовыдвиженец при поддержке «Единой России», набрал 38,79% голосов избирателей. Второе место в округе занял кандидат от Аграрной партии Николай Костерин (19,22%).
В Думе Александр Хинштейн вошел во фракцию единороссов, в 2004—2005 годах был членом думского комитета по безопасности, с апреля 2005 года — заместителем председателя комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Был сопредседателем рабочей группы по изучению практики расходования бюджетных средств, направляемых на финансирование дорожного строительства и инвестиций в дорожное строительство. Входил в межфракционное объединение «Авиация и космонавтика России». Был также заместителем председателя комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике и взаимодействию с общественными объединениями.
В 2007—2011 годах — депутат Госдумы РФ V созыва. 2 декабря 2007 г. был избран по списку партии «Единая Россия», баллотировался под № 4 региональной группы № 56 (Нижегородская область). В парламенте входил в комитет по промышленности, был председателем подкомитета по автомобильной промышленности.
В 2009 году был включен в кадровый резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.
В 2011—2016 годах — депутат Государственной думы VI созыва. 4 декабря 2011 года вновь был избран по списку «Единой России» по единому избирательному округу. Участвовал в выборах под № 3 региональной группы № 64 (Самарская область). Занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
С октября 2016 года по сентябрь 2018 года — советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Отвечал за вопросы нормативно-правового регулирования, идеологическую, пропагандистскую и информационную работу.
В 2018—2021 годах — депутат Государственной думы РФ VII созыва от «Единой России». Был избран 9 сентября 2018 года на дополнительных выборах по Самарскому избирательному одномандатному округу № 158. Баллотировался от партии «Единая Россия», набрал 56,98% голосов избирателей (второе место в округе занял кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин, получивший 14,46%). 12 февраля 2019 года Александр Хинштейн занял пост заместителя председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции. С 22 января 2020 года был председателем комитета Госдумы VII созыва по информационной политике, информационным технологиям и связи.
С 2021 года — депутат Государственной думы РФ VIII созыва от «Единой России». Был избран 19 сентября 2021 года по Самарскому одномандатному избирательному округу № 158 (Самарская область). Набрал 51,12% голосов (второе место в округе занял секретарь отделения КПРФ в Новокуйбышевске Михаил Абдалкин, 21,07%). Член фракции «Единая Россия». 12 октября 2021 года вновь возглавил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Член партии «Единая Россия» (с 2003 года). Был советником по СМИ секретаря генерального совета партии (с 2016 года), заместителем секретаря генерального совета (ноябрь 2019 года — декабрь 2021 года). Член комиссии генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержки семьи (с ноября 2021 года). Координатор федерального партийного проекта «Историческая память».
Входит в президиум Ассоциации юристов России.
Секретарь Союза журналистов РФ (с 2022 года).
Награжден орденами Александра Невского (2020), Почета (2006), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017), Дружбы (2023), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), ведомственными наградами. Имеет благодарность (2012) и Почетную грамоту (2018) президента РФ, благодарность правительства РФ (2014).
Награжден также медалями РПЦ: Святого благоверного князя Даниила Московского, Святого равноапостольного князя Владимира (2015).
Лауреат нескольких профессиональных журналистских премий, в том числе «Золотое перо России» за 2004 год. Автор книг «Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги» (2007), «Ельцин. Кремль. История болезни» (2007), «Сказка о потерянном времени: почему Брежнев не смог стать Путиным» (2010), «Кризис» (2009; в соавторстве с В. Мединским), «Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым» (2018) и других.