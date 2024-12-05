Что известно о врио губернатора Курской области Александре Хинштейне

В Думе Александр Хинштейн вошел во фракцию единороссов, в 2004—2005 годах был членом думского комитета по безопасности, с апреля 2005 года — заместителем председателя комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Был сопредседателем рабочей группы по изучению практики расходования бюджетных средств, направляемых на финансирование дорожного строительства и инвестиций в дорожное строительство. Входил в межфракционное объединение «Авиация и космонавтика России». Был также заместителем председателя комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике и взаимодействию с общественными объединениями.