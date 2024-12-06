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Макрон заявил, что останется на посту президента до конца полномочий

Президент Франции отметил, что не сможет участвовать в следующих выборах в 2027 году.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил свое намерение исполнять обязанности до окончания своего срока полномочий в 2027 году. Об этом он заявил в обращении к нации, которое было транслировано на телеканале BFMTV.

Макрон также осудил оппозицию, утверждая, что она «только и думает о президентских выборах». Он отметил, что не сможет участвовать в следующих выборах в 2027 году, и подчеркивал, что его повестка не связана с амбициями, а направлена исключительно на благо страны.

Французский лидер выразил уверенность в том, что оставшиеся 30 месяцев «должны стать периодом полезных действий для страны». Он добавил, что правительство должно основываться на реальных обстоятельствах, и подчеркнул, что будущее Франции не должно строиться на повышении налогов и усложнении административных правил.

Ранее во Франции была запущена петиция с требованием отставки президента Эммануэля Макрона. В тексте петиции отмечается, что годы президентства Макрона стали «годами презрения к французам, годами политики, провалившейся во всех областях».