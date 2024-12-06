Путин посетит Минск для участия в Высшем госсовете Союзного государства

Ранее защита Беларуси впервые была прописана в обновленной ядерной доктрине России. Заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства. Посол Беларуси в России Александр Рогожник в интервью ТАСС отмечал, что это заседание «будет знаковым» — будут подведены итоги за 25 лет, определены направления развития на ближайший год. Дипломат выразил уверенность, что мероприятие традиционно пройдет в дружеской атмосфере.