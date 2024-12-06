Путин посетит Минск для участия в Высшем госсовете Союзного государства

Путин принял распоряжение подписать договор с Беларусью о гарантиях безопасности в СГ.
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
На заседании «особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Беларуси». Также лидеры стран намерены рассмотреть общий ход союзного строительства и перспективы интеграционного взаимодействия.
Планируется принять ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи. Как ожидается, будут подписаны договор России и Беларуси о гарантиях безопасности и концепция безопасности Союзного государства.
Ранее защита Беларуси впервые была прописана в обновленной ядерной доктрине России. Заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства. Посол Беларуси в России Александр Рогожник в интервью ТАСС отмечал, что это заседание «будет знаковым» — будут подведены итоги за 25 лет, определены направления развития на ближайший год. Дипломат выразил уверенность, что мероприятие традиционно пройдет в дружеской атмосфере.
Помимо этого, Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу.