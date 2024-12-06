Пентагон: у США остается более $9 млрд согласованной военной помощи Украине

Представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что у США остается более 9 миллиардов долларов, которые были согласованы для военной помощи Украине.
Из этой суммы 2,21 миллиарда долларов выделено в рамках инициативы USAI, а 6,8 миллиарда долларов — в рамках программы PDA.
Процесс передачи помощи Украине осуществляется двумя основными способами: инициатива PDA включает отправку военного имущества со складов Пентагона, тогда как USAI подразумевает закупку нового оборудования для вооруженных сил Украины.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в американском правительстве обсуждают вероятную передачу Украине ядерного оружия.