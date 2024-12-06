Хинштейн пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие президента

Александр Хинштейн, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что считает это большой честью.
«Для меня это огромная честь и большое доверие, за которое я благодарен и признателен. Буду делать все, чтобы это доверие оправдать, и надеюсь, что смогу выполнить поставленные задачи», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Хинштейн также отметил, что осознает сложную ситуацию в Курской области и пообещал приложить все усилия, чтобы жители региона чувствовали себя частью одной большой страны.
Ранее Путин в ходе встречи с главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном предложил ему возглавить Курскую область. Президент отметил, что в этом регионе востребовано кризисное управление.