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Лавров допустил начало мирных переговоров без снятия санкций с России

Министр иностранных дел России Сергей Ларов в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что, хотя многие в РФ хотели бы сделать условием для мирных переговоров снятие санкций, он не считает это необходимым.

Источник: ТАСС

По словам господина Лаврова, введенные западными странами «беспрецедентные» санкции научили Россию рассчитывать только на себя и дружественные страны.

«Мы многому научились с тех пор, как ввели против нас санкции. Они начались при Бараке Обаме и продолжались в большом объеме при первом сроке Дональда Трампа. А при администрации Джо Байдена они стали абсолютно беспрецедентными. Но вы знаете, “все что нас не убивает, делает нас сильнее”. Они никогда не убьют нас. И это делает нас сильнее», — сказал Сергей Лавров.

Глава российского МИДа отметил, что чем больше Россия живет в условиях санкций, тем лучше учится разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с «нормальными», то есть дружественными странами. Он считает рациональным сотрудничество с государствами, которые «не смешивают экономические интересы и отношения», «особенно политику».

Избранный президент США Дональд Трамп, пообещавший «очень быстро» урегулировать российско-украинский конфликт, в прошлом месяце назначил на пост спецпосланника по Украине Кита Келлога, автора предложенного республиканцу мирного плана. Его идея заключается в заморозке боевых действий по линии фронта и отказе от вступления Украины в НАТО сроком на десять лет, а также в постепенном снятии с России санкций и нормализации отношений Вашингтона и Москвы. В МИДе ранее называли преждевременным обсуждение этого сценария.

Лавров Сергей