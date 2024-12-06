Лавров допустил начало мирных переговоров без снятия санкций с России

«Мы многому научились с тех пор, как ввели против нас санкции. Они начались при Бараке Обаме и продолжались в большом объеме при первом сроке Дональда Трампа. А при администрации Джо Байдена они стали абсолютно беспрецедентными. Но вы знаете, “все что нас не убивает, делает нас сильнее”. Они никогда не убьют нас. И это делает нас сильнее», — сказал Сергей Лавров.