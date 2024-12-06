Лавров заявил, что РФ хотела бы нормальных отношений с США

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Москва хотела бы нормальных отношений с Вашингтоном и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Я бы так не сказал. В любом случае это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, находятся ли РФ и США в состоянии войны.
Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории Соединенных Штатов, американским достижениям в мире.
«Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», — добавил глава МИД РФ.