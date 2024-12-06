Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил, что РФ хотела бы нормальных отношений с США

Глава МИД РФ отметил, что страны не находятся в состоянии войны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Москва хотела бы нормальных отношений с Вашингтоном и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я бы так не сказал. В любом случае это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, находятся ли РФ и США в состоянии войны.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории Соединенных Штатов, американским достижениям в мире.

«Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», — добавил глава МИД РФ.

Лавров Сергей