Лавров заявил, что РФ хотела бы нормальных отношений с США

«Я бы так не сказал. В любом случае это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, находятся ли РФ и США в состоянии войны.