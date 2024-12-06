Лавров: «Орешник» показал, что РФ не даст нанести ей стратегическое поражение

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Удар новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» показал, что Россия готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться ее «стратегического поражения». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Сообщение в том, что США и их союзники, поставляющие дальнобойное оружие киевскому режиму, должны понимать, что мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться успеха в нанесении нам “стратегического поражения”. Западники борются за сохранение своей гегемонии в мире, в любой стране, регионе, на любом континенте. Мы боремся за наши законные интересы безопасности», — сказал министр, отвечая на вопрос, какое сообщение послала РФ использованием ракеты «Орешник».
«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», — добавил Лавров.
Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, в ответ на эти атаки впервые были применены новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины — заводу «Южмаш» в Днепре (ранее — Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него же тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.