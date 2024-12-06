Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, в ответ на эти атаки впервые были применены новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины — заводу «Южмаш» в Днепре (ранее — Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него же тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.