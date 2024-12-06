Лавров сообщил, что Россия не хочет ядерной войны с США

«Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное — избежать ядерной войны, — сказал Лавров. — Напомню, что именно мы в январе 2022 года инициировали совместное заявление лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, в котором говорилось, что мы сделаем все, чтобы избежать конфронтации между нами, признавая и уважая интересы и опасения безопасности друг друга. Это была наша инициатива».