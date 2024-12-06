Лавров сообщил, что Россия не хочет ядерной войны с США

«Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное — избежать ядерной войны, — сказал Лавров. — Напомню, что именно мы в январе 2022 года инициировали совместное заявление лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, в котором говорилось, что мы сделаем все, чтобы избежать конфронтации между нами, признавая и уважая интересы и опасения безопасности друг друга. Это была наша инициатива».
«Но интересы безопасности России были полностью проигнорированы, когда они отвергли (примерно в то же время) предложение нашей страны заключить договор о гарантиях безопасности, — отметил министр. — Они отклонили наше предложение заключить договор о гарантиях безопасности и для России, и для Украины, для их сосуществования, о том, что Украина никогда не будет членом НАТО или какого-либо другого военного блока».
По его словам, проекты этих документов были представлены Западу — НАТО и США в декабре 2021 года. «Мы обсуждали их несколько раз. Была даже моя встреча с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в январе 2022 года. Эти предложения были отклонены», — обратил внимание глава российской дипломатии.
Россия готова направить дополнительные «сообщения», если Запад не сделает необходимых выводов после применения системы «Орешник», заявил Лавров. «Конечно, мы хотели бы избежать недопонимания. Но поскольку некоторые личности в Лондоне, в Брюсселе, похоже, не вполне правильно оценивают ситуацию, мы готовы направить дополнительные “сообщения”, если они не сделают необходимых выводов», — подчеркнул глава МИД РФ.