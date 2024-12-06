Лавров рассказал о своих впечатлениях от Трампа

«Думаю, он (Дональд Трамп — ред.) — сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим», — сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.