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Лавров рассказал о своих впечатлениях от Трампа

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп — сильный человек, не любящий откладывать дела на потом, он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: AP 2024

«Думаю, он (Дональд Трамп — ред.) — сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим», — сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Министр добавил, что Россия уважает любой выбор, сделанный людьми во время голосования, и с уважением относится к выбору американского народа.

«Как сказал президент (России Владимир — ред.) Путин, мы открыты для контактов с нынешней администрацией», — заключил Лавров.

Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

Лавров Сергей
Трамп Дональд