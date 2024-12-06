Россия была готова разработать договор с Киевом, заявил Лавров

«После того как мы начали специальную военную операцию, украинцы предложили провести переговоры. Мы согласились. Было несколько раундов переговоров в Белоруссии и в Стамбуле. В Турции украинская делегация положила на стол документ, на основе принципов которого они были готовы разговаривать. Мы с ними согласились», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.