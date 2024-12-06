Лавров не согласился, что США и РФ находятся в состоянии войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не согласился с утверждением о том, что Москва и Вашингтон фактически находятся в состоянии войны.
«Я бы так не сказал. В любом случае, это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — сказал Лавров.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что российский лидер Владимир Путин ранее неоднократно выражал уважение американскому народу и достижениям США.
«Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», — заключил глава МИД РФ.
Ранее российский министр заявлял, что Соединенные Штаты «руками украинского режима» напали на РФ, в то время как Москва не хочет ни на кого нападать.