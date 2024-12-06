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Лавров не согласился, что США и РФ находятся в состоянии войны

Об этом министр заявил в интервью Такеру Карлсону.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не согласился с утверждением о том, что Москва и Вашингтон фактически находятся в состоянии войны.

«Я бы так не сказал. В любом случае, это не то, чего мы хотим. Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — сказал Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что российский лидер Владимир Путин ранее неоднократно выражал уважение американскому народу и достижениям США.

«Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», — заключил глава МИД РФ.

Ранее российский министр заявлял, что Соединенные Штаты «руками украинского режима» напали на РФ, в то время как Москва не хочет ни на кого нападать.