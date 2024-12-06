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Лавров прокомментировал заявления США об обмене ядерными ударами

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Угрозы США о возможности обмена ограниченными ядерными ударами вызывают обеспокоенность, заявления Запада об отсутствии у РФ «красных линий» и их сдвиге — очень серьезная ошибка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал, что России известно о том, что некоторые официальные лица в Пентагоне и в других организациях, включая НАТО, стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда можно ударить первыми, потому что лучшая защита — это нападение.

Он также напомнил, что представитель стратегического командования Минобороны США контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами.

«Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть “красные линии”, да они их объявили, но эти “красные линии” снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — сказал Лавров.

Лавров Сергей