Лавров прокомментировал заявления США об обмене ядерными ударами

Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал, что России известно о том, что некоторые официальные лица в Пентагоне и в других организациях, включая НАТО, стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда можно ударить первыми, потому что лучшая защита — это нападение.
Он также напомнил, что представитель стратегического командования Минобороны США контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами.
«Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть “красные линии”, да они их объявили, но эти “красные линии” снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — сказал Лавров.