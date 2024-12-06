Лавров прокомментировал заявления США об обмене ядерными ударами

Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал, что России известно о том, что некоторые официальные лица в Пентагоне и в других организациях, включая НАТО, стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда можно ударить первыми, потому что лучшая защита — это нападение.