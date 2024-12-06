Лавров назвал происходящее в Сирии сложной игрой

Коснувшись вопроса, кто поддерживает террористов в Сирии, глава внешнеполитического ведомства сообщил, что у российской стороны «есть информация на этот счет». «Мы хотели бы обсудить это со всеми нашими партнерами по данному процессу, как перекрыть каналы их финансирования и вооружения», — добавил он.