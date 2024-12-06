Лавров назвал происходящее в Сирии сложной игрой

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Стабилизировать ситуацию в Сирии непросто, это сложная игра, в которую вовлечено много действующих лиц. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в связи с активизацией террористических исламистских группировок на севере арабской республики.
«Это сложная игра, в нее вовлечено много действующих лиц, — отметил он. — Надеюсь, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию».
Коснувшись вопроса, кто поддерживает террористов в Сирии, глава внешнеполитического ведомства сообщил, что у российской стороны «есть информация на этот счет». «Мы хотели бы обсудить это со всеми нашими партнерами по данному процессу, как перекрыть каналы их финансирования и вооружения», — добавил он.
«В информации, находящейся в открытом доступе, упоминаются, в частности, американцы, британцы и некоторые другие, — обратил внимание Лавров. — Некоторые говорят, что Израиль заинтересован в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под таким пристальным вниманием».