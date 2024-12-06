Лавров: РФ готова с другими странами дать гарантии безопасности Украины

Он спросил у главы МИД РФ об условиях завершения конфликта на Украине. Министр напомнил, что о них говорил президент РФ Владимир Путин, выступая в российском внешнеполитическом ведомстве 14 июня. Москва готова к диалогу на основе принципов, которые были согласованы в Стамбуле, но отвергнуты бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.