Лавров: РФ готова с другими странами дать гарантии безопасности Украины

Россия была готова войти в группу стран, которые предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он спросил у главы МИД РФ об условиях завершения конфликта на Украине. Министр напомнил, что о них говорил президент РФ Владимир Путин, выступая в российском внешнеполитическом ведомстве 14 июня. Москва готова к диалогу на основе принципов, которые были согласованы в Стамбуле, но отвергнуты бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
«Ключевой принцип — это неблоковый статус Украины. Мы были готовы войти в группу стран, которые предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины. Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», — сказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать инициативы по урегулированию ситуации на Украине, если они продиктованы искренним стремлением к миру.