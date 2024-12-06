Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками

Министр обороны США Ллойд Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотными системами, направленную на объединение усилий США в этой области на различных территориях. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По словам Райдерa, эта стратегия призвана объединить подходы Министерства обороны к противодействию беспилотным системам в различных сферах, характеристиках и временных рамках.
Он подчеркнул, что с точки зрения США беспилотники являются неотложной и постоянной угрозой для американских военнослужащих, военных объектов и активов за рубежом, а также все чаще представляют опасность на территории самих Штатов.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что у США остается более 9 миллиардов долларов, которые были согласованы для военной помощи Украине. Из этой суммы 2,21 миллиарда долларов выделено в рамках инициативы USAI, а 6,8 миллиарда долларов — в рамках программы PDA.