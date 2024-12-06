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Лавров рассказал о контактах с администрацией Байдена

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос о контактах с чиновниками из администрации президента США Джо Байдена, чтобы «не портить их карьеру».

Источник: DENIS BALIBOUSE/EPA/ТАСС

В интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону министр рассказал, что не видел Блинкена с 2021 года, когда они встречались на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме.

На вопрос Карлсона о том, говорил ли он с тех пор с кем-то из чиновников администрации Байдена, Лавров ответил: «Не хочу портить их карьеру».

Министр отметил, что содержательных разговоров не было.

«Когда я встречаю на международных мероприятиях того или иного знакомого мне американца, то некоторые здороваются, обмениваются парой слов. Но я никогда не навязываю свое общество», — заключил Лавров.

Лавров Сергей