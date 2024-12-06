Лавров заявил, что Финляндия за одну ночь перечеркнула дружбу с РФ

«У нас были дружеские отношения с Финляндией, и за одну ночь финны вернулись к ранним годам подготовки ко Второй мировой войне, когда они были лучшими союзниками Гитлера, — напомнил он. — Вся дружба, совместные походы в сауну, игры в хоккей — все мгновенно исчезло».