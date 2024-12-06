Лавров заявил, что Финляндия за одну ночь перечеркнула дружбу с РФ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Финляндия за одну ночь перечеркнула всю дружбу с Россией, финские власти вновь поддерживают политику нацизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«У нас были дружеские отношения с Финляндией, и за одну ночь финны вернулись к ранним годам подготовки ко Второй мировой войне, когда они были лучшими союзниками Гитлера, — напомнил он. — Вся дружба, совместные походы в сауну, игры в хоккей — все мгновенно исчезло».
Глава МИД РФ выразил предположение, что существовавшие до этого добрососедские отношения между Россией и Финляндией лишь тяготили Хельсинки. «Может быть, это сидело глубоко в их сердцах, а нейтралитет и дружелюбие тяготили их, — предположил Лавров. — Не знаю».