Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о разговоре экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и бывшего американского посла на Украине Джеффри Пайетта, в котором они обсуждали госпереворот на Украине и состав будущего правительства страны.
«Когда произошел государственный переворот на Украине, американцы не скрывали, что стоят за ним. Есть запись разговора между тогдашним заместителем Государственного секретаря США Нуланд и тогдашним послом США в Киеве Пайеттом, когда они обсуждают людей, которые будут включены в новое правительство после государственного переворота», — заявил министр.
По словам главы внешнеполитического ведомства, во время разговора Нуланд и Пайетта была озвучена сумма в 5 млрд долларов, которая была потрачена «после обретения независимости, в качестве гарантии того, что все будет так, как хотят американцы».
Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин заявлял, что конфликт на территории Украины начался с государственного переворота, в котором российская сторона не виновата.