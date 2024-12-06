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Лавров заявил, что европейцы убегали, когда видели его на саммите G20

Министр считает, что представители стран Европы вели себя как дети.

Источник: Аргументы и факты

Представители стран Европы убегали при виде главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе последнего саммита «Группы двадцати» (G20). Об этом министр рассказал в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Лавров сообщил, что в последнее время не проводил содержательных разговоров с представителями США. По его словам, «некоторые здороваются, обмениваются парой слов».

«Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда меня видят», — рассказал министр.

По мнению Лаврова, представители Европы вели себя как дети.

«Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний Совета министров иностранных дел организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, когда начал выступать Сергей Лавров.