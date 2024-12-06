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Лавров рассказал Карлсону о последней неформальной встрече с Блинкеном

Переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря США прошли на полях G20 в Риме в 2021 году.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в последний раз беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на «полях» саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Министр уточнил, что на мероприятии представлял президента РФ Владимира Путина. Там к нему обратился помощник госсекретаря США, сообщив, что Блинкен хочет поговорить.

«Я вышел из комнаты. Мы пожали друг другу руки. Он что-то сказал о необходимости деэскалации», — вспомнил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, он отметил, что Россия не хочет эскалации, а Соединенные Штаты пытаются нанести ей «стратегическое поражение» в глобальном масштабе, а не только на Украине.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США напали на Россию «руками украинского режима», в то время как Москва не хочет ни на кого нападать.