Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в последний раз беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на «полях» саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Министр уточнил, что на мероприятии представлял президента РФ Владимира Путина. Там к нему обратился помощник госсекретаря США, сообщив, что Блинкен хочет поговорить.
«Я вышел из комнаты. Мы пожали друг другу руки. Он что-то сказал о необходимости деэскалации», — вспомнил глава МИД РФ.
По словам Лаврова, он отметил, что Россия не хочет эскалации, а Соединенные Штаты пытаются нанести ей «стратегическое поражение» в глобальном масштабе, а не только на Украине.
Ранее Сергей Лавров заявил, что США напали на Россию «руками украинского режима», в то время как Москва не хочет ни на кого нападать.