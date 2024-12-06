Лавров рассказал Карлсону о последней неформальной встрече с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в последний раз беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на «полях» саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.