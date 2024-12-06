Лавров заявил, что РФ за 30 минут до пуска ракеты «Орешник» уведомила США

Россия в автоматическом режиме оповестила США о запуске новейшей баллистической ракеты «Орешник» по цели на территории Украины. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, для этого у Москвы и Вашингтона есть «закрытый канал», который работает в автоматическом режиме.
«Что касается гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности “Орешник”, то за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится и не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное», — заявил Лавров.
Напомним, 21 ноября глава российского государства Владимир Путин сообщил о первом применении «Орешника» в ответ на атаки ВСУ по объектам на территории РФ западными ракетами.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что первый пуск новой российской ракеты оказал влияние на расстановку сил в мире. По его словам, после запуска «Орешника» в НАТО наблюдается паника.