Лавров рассказал Карлсону о диалоге по «закрытым каналам» между РФ и США

Также глава внешнеполитического ведомства сообщил о существовании еще одного «канала», который в автоматическом режиме передает информацию о запуске баллистической ракеты с одной из сторон. Лавров отметил, что за 30 минут до запуска ракеты средней дальности «Орешник» американская сторона получила информацию об этом.