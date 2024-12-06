Лавров рассказал Карлсону о диалоге по «закрытым каналам» между РФ и США

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону раскрыл некоторые подробности диалогов между РФ и США по «закрытым каналам».
По словам российского министра, в основном подобные «каналы» используются при обмене заключенными между Россией и США. Однако есть и другие «каналы», которые не предаются огласке.
«В основном американцы передают по ним то же, о чем говорят публично: “мы должны остановиться”, “должны принять потребности Украины и ее позиции”. Они поддерживают эту абсолютно бессмысленную “формулу мира Зеленского”, которая недавно была дополнена “планом победы”», — пояснил Лавров.
Также глава внешнеполитического ведомства сообщил о существовании еще одного «канала», который в автоматическом режиме передает информацию о запуске баллистической ракеты с одной из сторон. Лавров отметил, что за 30 минут до запуска ракеты средней дальности «Орешник» американская сторона получила информацию об этом.
Напомним, ранее Лавров сообщал, что существует опасность перехода сегодняшней холодной войны в мире в горячую фазу.