ГД пообещала помогать Хинштейну в соцэкономическом развитии Курской области

Володин также напомнил, что Хинштейн, возглавлявший один из ключевых комитетов Госдумы, имеет опыт работы в регионах, где он неоднократно побеждал на выборах в одномандатных округах в Самарской и Нижегородской областях, несмотря на сложную конкурентную борьбу.