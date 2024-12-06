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ГД пообещала помогать Хинштейну в соцэкономическом развитии Курской области

Новый руководитель области умеет выстраивать диалог с жителями и успешно решать проблемы, которые их волнуют.

Источник: Аргументы и факты

Государственная Дума намерена оказывать поддержку временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну в вопросах социально-экономического развития региона и помощи населению. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению Володина, Хинштейн обладает необходимыми качествами для эффективной работы в регионе. Он подчеркнул, что новый руководитель области умеет выстраивать диалог с жителями и успешно решать проблемы, которые их волнуют.

Володин также напомнил, что Хинштейн, возглавлявший один из ключевых комитетов Госдумы, имеет опыт работы в регионах, где он неоднократно побеждал на выборах в одномандатных округах в Самарской и Нижегородской областях, несмотря на сложную конкурентную борьбу.

Ранее Александр Хинштейн, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что считает это большой честью.