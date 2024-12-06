Гросси: три украинские АЭС восстановили объемы производства электроэнергии

Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская атомные электростанции на Украине практически полностью вернулись к прежним объемам производства электроэнергии после временного снижения мощности, зафиксированного на прошлой неделе.
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем еженедельном отчете.
По его словам, снижение было предпринято в качестве меры предосторожности. Однако, несмотря на восстановление производства, некоторые внешние линии электропередач, связанные с этими АЭС, остаются отключенными.
Ранее на западе Украины, в городе Вараш произошла авария в энергосистеме, рядом расположена Ровенская АЭС.