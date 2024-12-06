Лавров рассказал о срыве переговоров с Киевом в 2022 году

«Это был (глава фракции партии Владимира Зеленского “Слуга народа”) Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию в Стамбуле, рассказал, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал и велел им продолжать борьбу. Джонсон это отрицал. Но Арахамия, который был на переговорах, утверждал, что это был Борис Джонсон. Другие говорят, что это (президент РФ Владимир) Путин сорвал сделку из-за “резни” в Буче. Но о резне в Буче они почему-то больше никогда не упоминают. Я об этом говорю. Мы говорили. В каком-то смысле они “защищаются”», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.