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Лавров: Россия до сих пор не получила от ФРГ результаты анализов Навального

Российские медики не обнаружили тех признаков, о которых сообщали немецкие специалисты.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия до сих пор не получила результаты медицинских анализов Алексея Навального, проведенных во время его лечения в Германии. Об этом Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Министр подчеркнул, что запрос российских властей о предоставлении данных был связан с ухудшением самочувствия Навального. Однако Германия не передала информацию о методах лечения и результатах обследований.

Лавров отметил, что российские медики не обнаружили тех признаков, о которых сообщали немецкие специалисты. Он также выразил сомнение в том, что было сделано с Навальным в ходе его лечения за рубежом.

Напомним, Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа 2020 года в Омске после ухудшения состояния на борту самолета, следовавшего из Томска. Омские врачи установили диагноз, связанный с нарушением обмена веществ, вызвавшим резкое изменение уровня сахара в крови. При этом следов ядов в анализах обнаружено не было.

Ранее Сергей Лавров напомнил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о разговоре экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и бывшего американского посла на Украине Джеффри Пайетта, в котором они обсуждали госпереворот на Украине и состав будущего правительства страны.