Лавров: Россия до сих пор не получила от ФРГ результаты анализов Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия до сих пор не получила результаты медицинских анализов Алексея Навального, проведенных во время его лечения в Германии. Об этом Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Министр подчеркнул, что запрос российских властей о предоставлении данных был связан с ухудшением самочувствия Навального. Однако Германия не передала информацию о методах лечения и результатах обследований.
Лавров отметил, что российские медики не обнаружили тех признаков, о которых сообщали немецкие специалисты. Он также выразил сомнение в том, что было сделано с Навальным в ходе его лечения за рубежом.
Напомним, Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа 2020 года в Омске после ухудшения состояния на борту самолета, следовавшего из Томска. Омские врачи установили диагноз, связанный с нарушением обмена веществ, вызвавшим резкое изменение уровня сахара в крови. При этом следов ядов в анализах обнаружено не было.
Ранее Сергей Лавров напомнил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о разговоре экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и бывшего американского посла на Украине Джеффри Пайетта, в котором они обсуждали госпереворот на Украине и состав будущего правительства страны.