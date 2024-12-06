Лавров назвал снятие санкций возможным условием мира с Украиной

«Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск… Путин сказал, что это было по состоянию на апрель 2022 года, с тех пор прошло время. Придется принимать во внимание реалии “на земле”. А они — это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России согласно нашей Конституции. Это реальность», — добавил Лавров.