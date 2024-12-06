Глава МВД Германии призвал изменить распределение украинских беженцев в ЕС

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью телеканалу Welt заявила о необходимости изменения системы распределения украинских беженцев в Европейском Союзе на фоне усиливающихся боевых действий на Украине и в Сирии. Об этом она сказала в интервью телеканалу Welt.
Министр подчеркнула, что правительство ФРГ активно ведет переговоры с соседними странами по этому вопросу.
«Потому что нам нужна другая система распределения украинских беженцев», — отметила Фезер.
Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, на конец августа в стране находилось около 1,24 миллиона украинцев. В отличие от соискателей убежища из других стран, украинцы в Германии обладают особым статусом и имеют право на получение гражданских пособий.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что приехавшие в страну граждане Украины должны активнее искать работу. Глава немецкого правительства считает, что ФРГ должна стремиться к трудоустройству не только украинцев, но и беженцев из других стран.