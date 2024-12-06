Глава МВД Германии призвал изменить распределение украинских беженцев в ЕС

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью телеканалу Welt заявила о необходимости изменения системы распределения украинских беженцев в Европейском Союзе на фоне усиливающихся боевых действий на Украине и в Сирии. Об этом она сказала в интервью телеканалу Welt.