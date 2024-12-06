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Глава МВД Германии призвал изменить распределение украинских беженцев в ЕС

Правительство ФРГ активно ведет переговоры с соседними странами по этому вопросу.

Источник: Аргументы и факты

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью телеканалу Welt заявила о необходимости изменения системы распределения украинских беженцев в Европейском Союзе на фоне усиливающихся боевых действий на Украине и в Сирии. Об этом она сказала в интервью телеканалу Welt.

Министр подчеркнула, что правительство ФРГ активно ведет переговоры с соседними странами по этому вопросу.

«Потому что нам нужна другая система распределения украинских беженцев», — отметила Фезер.

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, на конец августа в стране находилось около 1,24 миллиона украинцев. В отличие от соискателей убежища из других стран, украинцы в Германии обладают особым статусом и имеют право на получение гражданских пособий.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что приехавшие в страну граждане Украины должны активнее искать работу. Глава немецкого правительства считает, что ФРГ должна стремиться к трудоустройству не только украинцев, но и беженцев из других стран.