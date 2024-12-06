Лавров: Зеленский неадекватен, если хочет вернуть людей русской культуры на Украину

Российский дипломат уточнил, что перед началом военных действий, в сентябре 2021 года, у Зеленского брали интервью. Тогда он вёл войну против Донбасса в нарушение Минских соглашений и на вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения, Зеленский ответил, что есть люди, а есть «особи».
«Он ответил, что есть люди, а есть “особи”. Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию. Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чём он заявляет, то считаю его неадекватным», — сказал Лавров.
Также министр подчеркнул, что у России нет намерения уничтожать украинский народ.
Кроме того, он заявил, что на Украине не должно быть никакого НАТО, никаких военных баз и военных учений с участием иностранных войск.