Лавров: Зеленский неадекватен, если хочет вернуть людей русской культуры на Украину

«Он ответил, что есть люди, а есть “особи”. Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию. Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чём он заявляет, то считаю его неадекватным», — сказал Лавров.