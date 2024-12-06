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Лавров: Зеленский неадекватен, если хочет вернуть людей русской культуры на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что считает Владимира Зеленского неадекватным, если он после всего им сделанного хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность.

Источник: AP 2024

Российский дипломат уточнил, что перед началом военных действий, в сентябре 2021 года, у Зеленского брали интервью. Тогда он вёл войну против Донбасса в нарушение Минских соглашений и на вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения, Зеленский ответил, что есть люди, а есть «особи».

«Он ответил, что есть люди, а есть “особи”. Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию. Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чём он заявляет, то считаю его неадекватным», — сказал Лавров.

Также министр подчеркнул, что у России нет намерения уничтожать украинский народ.

Кроме того, он заявил, что на Украине не должно быть никакого НАТО, никаких военных баз и военных учений с участием иностранных войск.

Лавров Сергей