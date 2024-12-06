Лавров прокомментировал информацию о судьбе Скрипалей

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Великобритании до сих пор не предоставили информации о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных в Солсбери в 2018 году. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.