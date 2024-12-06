Лавров прокомментировал информацию о судьбе Скрипалей

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Великобритании до сих пор не предоставили информации о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных в Солсбери в 2018 году. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Мы до сих пор не можем узнать ничего о судьбе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта информация нам не предоставляется», — уточнил Лавров.
Он напомнил о правах России на получение соответствующей информации в соответствии с конвенциями, членом которых является и Лондон.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания впервые с 2018 года дала ответ на российский запрос по ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей. В нем ведомство указало, что Юлия Скрипаль отклонила предложение РФ о консульском содействии.