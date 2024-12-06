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Интервью Лаврова Карлсону в Х за десять минут просмотрели 100 тысяч человек

Интервью длится длится 80 минут.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал полную видеоверсию своего интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым в социальной сети X*.

За первые десять минут после размещения публикация набрала 100 тысяч просмотров, а спустя 15 минут это число удвоилось, достигнув 200 тысяч.

Интервью, ради которого Карлсон вновь посетил Москву, длится 80 минут и продолжает привлекать внимание пользователей платформы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в последний раз беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном на «полях» саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме в 2021 году.