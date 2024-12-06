«Сотрудничать ради Вселенной»: Лавров дал интервью Такеру Карлсону

«Если они (Американские чиновники — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть “красные линии”, да они их объявили, но эти “красные линии” снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — предупредил глава МИД.