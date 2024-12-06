«Сотрудничать ради Вселенной»: Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Об отношениях с США:
- Россия не видит причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать ради Вселенной;
- Россия не думает о войне с США и не хочет ее, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное ее избежать;
- Россия и США официально не воюют, происходящее на Украине является гибридной войной;
- Каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы по вопросу обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах;
- Дональд Трамп — сильный человек, он весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски.
«Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», — заявил Лавров.
О риске ядерной войны:
- Заявления Запада об отсутствии у Москвы «красных линий» и их сдвиге — очень серьезная ошибка;
- Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет.
«Если они (Американские чиновники — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть “красные линии”, да они их объявили, но эти “красные линии” снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — предупредил глава МИД.
Об ударе «Орешником»:
- Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России «стратегическое поражение»;
- Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания «Орешника» был воспринят всерьез;
- Россия, испытав «Орешник», хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы;
- Россия готова направить дополнительные «сообщения» Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска «Орешника»;
- США знали заранее о запуске «Орешника» и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного.
«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы “Орешник” был воспринят всерьез», — отметил министр.
О спецоперации на Украине:
- Россия не начала бы СВО, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности;
- Москва не намерена уничтожать украинцев, они — братья и сестры для российского народа;
- Не стоит думать, что Россия и Штаты решают вопрос Украины за всех, это не в стиле Москвы;
- Россия слышит изменения в заявлениях Зеленского и Запада по конфликту на Украине;
- Зеленский неадекватен, если хочет вернуть русскоязычных после слов об «особях»;
- Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче;
- В некоторых столицах устали от украинского конфликта, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе;
- В России поняли, что лучше рассчитывать не на снятие санкций, а на себя.
«Когда Украина и ее спонсоры запустили план “Б”, пытаясь силой захватить эту (Восточную. — Прим. ред.) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили минские соглашения, Украина была бы единым целым», — объяснил Лавров.
Об обострении ситуации в Сирии:
- США, Британия и другие государства, по открытой информации, поддерживают исламистские группировки в Сирии — это сложная игра;
- Россия хочет обсудить с Турцией и Ираном, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии.
«Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо», — рассказал министр.