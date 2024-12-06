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«Сотрудничать ради Вселенной»: Лавров дал интервью Такеру Карлсону

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава МИД России оценил отношения между Москвой и Вашингтоном, прокомментировал испытание ракеты «Орешник», а также объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине.

Источник: РИА "Новости"


Об отношениях с США:

  • Россия не видит причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать ради Вселенной;
  • Россия не думает о войне с США и не хочет ее, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное ее избежать;
  • Россия и США официально не воюют, происходящее на Украине является гибридной войной;
  • Каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы по вопросу обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах;
  • Дональд Трамп — сильный человек, он весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски.

«Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», — заявил Лавров.

О риске ядерной войны:

  • Заявления Запада об отсутствии у Москвы «красных линий» и их сдвиге — очень серьезная ошибка;
  • Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет.

«Если они (Американские чиновники — Прим. ред.) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть “красные линии”, да они их объявили, но эти “красные линии” снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — предупредил глава МИД.

Об ударе «Орешником»:

  • Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России «стратегическое поражение»;
  • Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания «Орешника» был воспринят всерьез;
  • Россия, испытав «Орешник», хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы;
  • Россия готова направить дополнительные «сообщения» Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска «Орешника»;
  • США знали заранее о запуске «Орешника» и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного.

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы “Орешник” был воспринят всерьез», — отметил министр.

О спецоперации на Украине:

  • Россия не начала бы СВО, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности;
  • Москва не намерена уничтожать украинцев, они — братья и сестры для российского народа;
  • Не стоит думать, что Россия и Штаты решают вопрос Украины за всех, это не в стиле Москвы;
  • Россия слышит изменения в заявлениях Зеленского и Запада по конфликту на Украине;
  • Зеленский неадекватен, если хочет вернуть русскоязычных после слов об «особях»;
  • Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче;
  • В некоторых столицах устали от украинского конфликта, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе;
  • В России поняли, что лучше рассчитывать не на снятие санкций, а на себя.

«Когда Украина и ее спонсоры запустили план “Б”, пытаясь силой захватить эту (Восточную. — Прим. ред.) часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили минские соглашения, Украина была бы единым целым», — объяснил Лавров.

Об обострении ситуации в Сирии:

  • США, Британия и другие государства, по открытой информации, поддерживают исламистские группировки в Сирии — это сложная игра;
  • Россия хочет обсудить с Турцией и Ираном, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии.

«Мы бы хотели обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо», — рассказал министр.

Лавров Сергей