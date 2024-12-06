Покинувший пост главы Смирнов заявил о дальнейшей поддержке Курской области

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов переходит на новое место службы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, он будет продолжать поддерживать Курскую область. Смирнов намерен приложить все усилия, чтобы содействовать развитию региона.
«По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие… “— указал Смирнов.
Напомним, что исполнять обязанности главы Курской области будет Александр Хинштейн. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.
Перед этим президент провел встречу с Хинштейном. Он отметил необходимость кризисного управления в Курской области. Восстановление региона после освобождения его территории потребует значительных усилий, а главной задачей является организация помощи жителям.