Вэнс встретился с украинской делегацией в Вашингтоне

В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет «президентом-лузером», если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу «Общественное» Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика «садись и слушай» не работает.