Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике Владимира Зеленского, утверждая, что его националистическая риторика делает его неадекватным, если после всего, что он сделал, он стремится вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность. Такое заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Лавров напомнил о высказываниях Зеленского, сделанных до начала СВО, когда тот говорил о различии между людьми и «особями», намекая на тех, кто чувствует связь с русской культурой.
«Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию», — сказал он.
Лавров также отметил, что Москва замечает изменения в заявлениях Зеленского и Запада относительно конфликта на Украине. Он указал на планы Запада провести конференцию, на которую «любезно пригласят» Россию, намекнув на ультиматумы, которые могут быть предъявлены. По мнению Лаврова, Украина пытается ограничить участие НАТО в гарантиях безопасности только теми областями, которые контролирует правительство, оставляя остальные территории предметом переговоров.
Министр подчеркнул, что Запад, обсуждая условия, которые Россия должна принять, фактически нарушает принцип «ничего об Украине без Украины», добавив, что на деле это означает «ничего о России без России». Он также подтвердил позицию России о недопустимости наличия НАТО у ее границ.
Ранее Лавров заявил, что Россия была готова войти в группу стран, которые предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины.