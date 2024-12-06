Лавров усомнился в адекватности Зеленского

Лавров также отметил, что Москва замечает изменения в заявлениях Зеленского и Запада относительно конфликта на Украине. Он указал на планы Запада провести конференцию, на которую «любезно пригласят» Россию, намекнув на ультиматумы, которые могут быть предъявлены. По мнению Лаврова, Украина пытается ограничить участие НАТО в гарантиях безопасности только теми областями, которые контролирует правительство, оставляя остальные территории предметом переговоров.