Лавров: Крым мог быть украинским, если бы не госпереворот 2014 года

По его словам, достигнутое накануне соглашение между президентом Виктором Януковичем и оппозицией могло сохранить единство страны, однако его реализация была сорвана, и вместо этого произошел переворот. Такое мнение Лавров выразил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.