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Лавров: Крым мог быть украинским, если бы не госпереворот 2014 года

Россия была искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся после госпереворота конфликт в Донбассе.
Источник: Аргументы и факты

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Крым остался бы частью Украины, если бы в 2014 году не произошел государственный переворот.

По его словам, достигнутое накануне соглашение между президентом Виктором Януковичем и оппозицией могло сохранить единство страны, однако его реализация была сорвана, и вместо этого произошел переворот. Такое мнение Лавров выразил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Министр также подчеркнул, что Россия стремилась урегулировать конфликт в Донбассе, начавшийся после смены власти в Киеве, но выполнение Минских соглашений оказалось ключевым условием для прекращения противостояния. Однако украинское правительство, сформированное после переворота, саботировало эти договоренности.

Вместо обещанного прямого диалога с жителями Донбасса и развития экономических связей с этим регионом Киевский режим отказался от переговоров, что еще больше усугубило конфликт.

Ранее Сергей Лавров заявил, что руководство России не приняло бы решение о проведении специальной военной операции, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские соглашения.