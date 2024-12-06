Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Крым остался бы частью Украины, если бы в 2014 году не произошел государственный переворот.
По его словам, достигнутое накануне соглашение между президентом Виктором Януковичем и оппозицией могло сохранить единство страны, однако его реализация была сорвана, и вместо этого произошел переворот. Такое мнение Лавров выразил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Министр также подчеркнул, что Россия стремилась урегулировать конфликт в Донбассе, начавшийся после смены власти в Киеве, но выполнение Минских соглашений оказалось ключевым условием для прекращения противостояния. Однако украинское правительство, сформированное после переворота, саботировало эти договоренности.
Вместо обещанного прямого диалога с жителями Донбасса и развития экономических связей с этим регионом Киевский режим отказался от переговоров, что еще больше усугубило конфликт.
Ранее Сергей Лавров заявил, что руководство России не приняло бы решение о проведении специальной военной операции, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские соглашения.