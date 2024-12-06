Лавров: разговоры о ядерном ударе являются приглашением к катастрофе

Соединенные Штаты продолжают вести опасные разговоры об ограниченном ядерном ударе. Их прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Он вспомнил о словах координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби. Тот заявил, что американская сторона не хочет эскалации конфликта. Ведь в случае применения ядерного оружия могут пострадать европейские союзники.
«Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать», — указал Лавров.
Такая позиция делает ситуацию рискованной. Любые безрассудные шаги со стороны Вашингтона могут быть катастрофическими. На данный момент США ведут опасную игру.
«А разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой мы не хотим», — уточнил министр.
Также в ходе интервью Лавров высказался об украинском конфликте. По его словам, Крым остался бы частью Украины, если бы в 2014 году не произошел государственный переворот.