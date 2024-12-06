Лавров: РФ ответит любыми средствами при попытке нанести ей поражение

Москва готова применить все доступные средства в ответ на попытки Запада нанести ей «стратегическое поражение» на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону.
Он отметил, что страны, согласившиеся поставлять Киеву дальнобойное оружие, не осознают риски такой политики. По словам Лаврова, главной мотивацией этих стран является стремление захватить природные ресурсы, чтобы не оставлять их России.
Министр подчеркнул, что Россия борется за людей, живущих на этих землях, чьи предки веками осваивали территорию, строили города и заводы. Он уточнил, что в отличие от западных стран, Россия заботится о людях, а не о природных богатствах, которые, по мнению США, должны принадлежать им.
Лавров также добавил, что испытания новейшей системы «Орешник» были направлены на демонстрацию готовности защищать интересы России всеми доступными средствами, и выразил надежду, что этот сигнал был воспринят всерьез.
Ранее Сергей Лавров в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не согласился с утверждением о том, что Москва и Вашингтон фактически находятся в состоянии войны.