Лавров: РФ ответит любыми средствами при попытке нанести ей поражение

Министр подчеркнул, что Россия борется за людей, живущих на этих землях, чьи предки веками осваивали территорию, строили города и заводы. Он уточнил, что в отличие от западных стран, Россия заботится о людях, а не о природных богатствах, которые, по мнению США, должны принадлежать им.