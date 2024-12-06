Интервью американского журналиста Такера Карлсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в соцсети Х* вызвало большой интерес, набрав более миллиона просмотров всего за час после публикации.
В ходе 80-минутного разговора Лавров и Карлсон обсудили ряд актуальных тем, включая украинский конфликт, потенциальное начало переговоров с Киевом и проблемы, возникающие в отношениях между Россией и США.
Ранее Лавров заявил, что руководство России не приняло бы решение о проведении специальной военной операции, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские соглашения.
Он также подверг критике Владимира Зеленского, утверждая, что его националистическая риторика делает его неадекватным, если после всего, что он сделал, он стремится вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность.
* Социальная сеть (ранее Twitter) заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры страны.