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Порошенко: Киев отправляет военных в «мясной шторм» вместо спасения солдат

Цена подобных действий украинской «огромна и будет иметь негативные результаты в будущем».

Источник: Аргументы и факты

Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал руководство ВСУ, утверждая, что Киев отправляет своих военных на верную гибель, вместо того чтобы сосредоточиться на их спасении.

В своем выступлении в организации Atlantic Council он выразил мнение, что необходимо прекратить использовать украинский народ в качестве «инструмента для наступательной операции».

Порошенко отметил, что действия армии в таком направлении несут огромную цену и приведут к негативным последствиям в будущем. Он призвал руководителей армии прекратить заниматься пиаром и начать сосредоточиться на защите солдат.

Ранее на Украине объявили в розыск сына экс-президента Петра Порошенко Алексея Порошенко из-за того, что он не явился в военкомат после получения повестки.