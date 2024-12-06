Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал руководство ВСУ, утверждая, что Киев отправляет своих военных на верную гибель, вместо того чтобы сосредоточиться на их спасении.
В своем выступлении в организации Atlantic Council он выразил мнение, что необходимо прекратить использовать украинский народ в качестве «инструмента для наступательной операции».
Порошенко отметил, что действия армии в таком направлении несут огромную цену и приведут к негативным последствиям в будущем. Он призвал руководителей армии прекратить заниматься пиаром и начать сосредоточиться на защите солдат.
Ранее на Украине объявили в розыск сына экс-президента Петра Порошенко Алексея Порошенко из-за того, что он не явился в военкомат после получения повестки.