Многие в России хотели бы сделать снятие санкций со страны одним из условий мирного соглашения с Украиной. Такое мнение прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По его словам, власти России поняли, что рассчитывать можно только на себя. Теперь страна будет разрабатывать взаимодействие только с теми странами, которые не мешают экономику и политику, являясь «нормальными» по своему мировоззрению.
«Многие в России хотели бы сделать это условием. Но я считаю, что чем больше мы живем в условиях этих санкций, тем больше понимаем, что лучше рассчитывать на себя», — указал Лавров.
Россия живет в санкционных условиях еще со времени президентства Барака Обамы. При лидере США Джо Байдене рестрикции достигли беспрецедентной величины.
Конфликт на Украине будет завершен только на тех условиях, которые неоднократно озвучивал президент РФ Владимир Путин. Обязательное условие — это внеблоковый статус Киева.
Кроме того, под защитой России должны оставаться ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Народ этих регионов самостоятельно принял решение войти в состав РФ.
Также Лавров отмечал, что Москва готова применить все доступные средства в ответ на попытки Запада нанести ей «стратегическое поражение» на Украине.