В Хабаровске обсудили варианты развития острова Большой Уссурийский

В Хабаровске состоялось первое заседание штаба по развитию транспортной инфраструктуры, проектированию и оснащению грузопассажирского пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Хабаровского края Ирина Горбачева. Также она уточнила, что в рабочей группе участвовали представители Росгранстроя, пограничного управления, транспортной прокуратуры, руководители Роспотребнадзора и Россельхознадзора, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По результатам проведенного ранее Минтрансом России конкурса по выбору разработчика, компания до конца февраля 2025 года создаст концепцию архитектурно-планировочного решения по пункту пропуска Большой Уссурийский, которое будет включать создание инженерной инфраструктуры.
— Пункты пропуска через госграницу — это международные ворота страны. Для того чтобы процесс пересечения границы был максимально простым и комфортным, необходимо учесть многие аспекты уже на этапе проектирования. Как раз в этом нам и помогает экспертное мнение коллег, — сказала Ирина Горбачева.
В первую очередь нужно подвести коммуникации к будущему погранпереходу, включая строительство линии электропередач напряжением 110 кВ и автомобильную дорогу от моста через Амурскую протоку.
Напомним, ранее Китайская Народная Республика объявила о начале строительства погранперехода со своей стороны, однако именно на острове никаких активных работ не ведется, все пока происходит на коренном берегу уезда Фуюань.