В Хабаровске обсудили варианты развития острова Большой Уссурийский

— Пункты пропуска через госграницу — это международные ворота страны. Для того чтобы процесс пересечения границы был максимально простым и комфортным, необходимо учесть многие аспекты уже на этапе проектирования. Как раз в этом нам и помогает экспертное мнение коллег, — сказала Ирина Горбачева.