Лавров: Трамп сильный и дружелюбный, но не пророссийский политик

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался об избранном американском лидере Дональде Трампе. Свое мнение он озвучил в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
По словам главы ведомства, новый президент США является сильным и дружелюбным политиком. Однако его нельзя назвать пророссийским, как привыкли считать некоторые на Западе. Доказывает это количество введенных против РФ санкций в период с 2016 по 2020 годы, когда Трамп был президентом в первый раз.
Сам Лавров виделся с Трампом несколько раз. Их контакты происходили во время встреч политика с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп дважды принимал министра из РФ в Овальном кабинете.
«Думаю, он — сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление», — отметил Лавров.
Интервью с американским журналистом появилось в Сети несколько часов назад. Оно вызвало огромный интерес, набрав уже более миллиона просмотров.