Лавров: Трамп сильный и дружелюбный, но не пророссийский политик

По словам главы ведомства, новый президент США является сильным и дружелюбным политиком. Однако его нельзя назвать пророссийским, как привыкли считать некоторые на Западе. Доказывает это количество введенных против РФ санкций в период с 2016 по 2020 годы, когда Трамп был президентом в первый раз.